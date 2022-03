Jessica Chastain ganha óscar de melhor atriz

Jessica Chastain ganhou o Óscar de Melhor Actriz pelo papel de Tammy Faye, a televangelista, em Os Olhos de Tammy Faye, do realizador Michael Showalter. A atriz já tinha sido nomeada outras duas vezes para a mesma categoria, mas à terceira foi de vez.

No seu discurso, Chastain aproveitou, depois dos agradecimentos, para enviar uma mensagem à comunidade LGBTQIA+, falando também de leis preconceituosas e da importância de aceitar a diferença.

O prémio foi entregue por Anthony Hopkins e o filme está disponível em Portugal através do serviço de streaming Disney+.

O filme foi dirigido por Michael Showalter e conta com Andrew Garfield como Jim Bakker e Cherry Jones como a mãe de Tammy Faye, Rachel. Note-se que, além do Oscar, Jessica Chastain já ganhou vários prêmios por seu papel no filme, incluindo melhor atriz no Critics Choice e no SAG Awards.