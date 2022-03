Homem mata menina de 16 meses, filha da sua namorada

Um homem de 39 anos foi, esta segunda-feira, considerado culpado pela morte de uma criança de 16 meses, filha da sua namorada, em Londres, Inglaterra.

Kamran Haider é um criador de cães sem licença e terá agredido a menina, tendo-lhe causado lesões cerebrais fatais, apenas cinco semanas depois de ter conhecido a mãe da vítima através de um site de encontros. A criança morreu no hospital, quatro dias após a agressão.

O Tribunal Central Criminal de Londres referiu que o homem já tinha um historial de violência, com ataques a uma ex-namorada e aos seus filhos. Sabe-se ainda que a mãe da criança se mudou para casa do suspeito para ajudar com o negócio dos cães e não demonstrou verdadeira preocupação perante os comportamentos do namorado, “verbalmente agressivo”.

Cerca de 15 dias antes, a menina já tinha sofrido um ferimento na cabeça quando ficou aos cuidados do suspeito.

No dia do crime, a 13 de setembro de 2019, o tribunal afirma que foi informado de que a mãe ouviu a criança a chorar quando saía para cuidar dos cães, além do som da agressão. Nessa altura, a mulher terá chamado uma ambulância e a criança foi levada para o hospital pediátrico com ferimentos na cabeça, tendo estes sido o resultado de um “forte golpe na cabeça” ou um “forte abanão”.

O homem tentou ainda culpar a namorada pelo sucedido, mas foi hoje declarado culpado.

“[A minha filha] foi submetida às experiências mais horríveis nas mãos deste homem no final da sua vida. Eu nunca vou esquecer os eventos que levaram à sua morte enquanto eu viver”, disse a mãe.

A sentença será conhecida na quarta-feira.