Academia dos Óscares condena agressão de Will Smith e vai abrir investigação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, num comunicado emitido esta segunda-feira, que condena a agressão de Will Smith a Chris Rock durante a premiação dos Óscares, ao indicar que vai abrir uma investigação ao incidente.

Em comunicado, a academia de cinema disse que vai “explorar outras ações e consequências de acordo com os nossos estatutos e padrões de conduta, e a lei da Califórnia.”

Sublinhe-se que depois do final do evento, que decorreu esta madrugada em Portugal, a Academia recorreu à rede social Twitter para afirmar que condenava todos os tipos de violência, sem se referir, porém, à bofetada que Will deu a Chris.

Agora, neste comunicado, a Academia refere-se especificamente ao episódio que marcou a 94.ª cerimónia dos Óscares, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Segundo indicou uma fonte da Academia à CNN, a organização "considerou fortemente retirar Will Smith do evento", depois do incidente. "Houve discussões imediatas, mas as pessoas que decidem estas questões estavam localizadas em vários pontos do Dolby Theatre [onde decorreu o evento] e não conseguiram mobilizar-se para tomar uma decisão antes que ele vencesse o prémio de melhor ator", explicou a fonte.

É de notar que o Conselho de Governadores da Academia é composto por mais de 9.000 membros do cinema e tem ainda o poder de disciplinar os membros que violarem o seu código de conduta através de um voto de suspensão ou expulsão da Academia.

O evento ficou marcado pela agressão de Will Smith. Quando o comediante e apresentador do evento Chris Rock subiu ao palco, começou a tecer alguns comentários sobre o facto de Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, ter a cabeça rapada. Comentários esses que não foram muito bem recebidos pelo casal. A atriz revirou os olhos, momento captado pelas câmaras de televisão no já conhecido Dolby Theatre.

Mas o descontentamento com as piadas de Chris Rock não ficou por aqui. O marido da atriz levantou-se do seu lugar e chegou mesmo a subir ao palco, acabando por dar uma estalada a Chris Rock, que ficou chocado e sem reação.