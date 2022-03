Caitlyn Jenner não se lembra do aniversário dos netos

Caitlyn Jenner admitiu numa entrevista que é difícil lembrar-se dos aniversários dos seus vinte netos.

"Uma família grande, muitas crianças, a vida é boa", disse ao Extra Sunday na festa de visualização dos Óscares da Elton John AIDS Foundation. "Tirando a parte de não me conseguir lembrar do aniversário de todos", acrescentou.

Caitlyn Jenner, de 72 anos, admitiu que para solucionar este problema recorre ao computador, onde recebe lembretes de datas importantes para que nunca falhe momentos da sua família.

A estrela do reality show "Keeping Up With The Kardashians" deu as boas vindas ao seu vigésimo neto, quando a namorada do seu filho Burt Jenner, Valerie Pitalo, deu à luz, a 19 de março, à filha Goldie.

"Eu por acaso vi-a ontem pela primeira vez. A pequena Goldie Jenner", disse acrescentando que está "muito entusiasmada" e que se sente "bastante abençoada".

O seu filho Brandon é pai de Eva, de 6 anos, com a ex-mulher, Leah Felder, e tem também os gémeos Bo e Sam, de 2 anos, com a tua mulher, Cayley Stoker.

Já a filha Kylie e o namorado, Travis Scott, são pais de Stormi, de 4 anos, e de um outro bebé de apenas um mês, cujo nome ainda não foi revelado.

Além disso, Caitlyn é 'avó' dos três filhos de Kourtney Kardashian, Mason, Penelope e Reigh, dos quatro filhos de Kim Kardashian, North, Saint, Chicago e Psam, da filha de Khloé Kardashian, True e da filha de Rob Kardashian, Dream.