Nova Caledónia já não corre perigo de tsunami

O sismo de magnitude 6,8 na escla de Richter que atingiu as Ilhas Lealdad levou à emissão de um alerta de tsunami pelo Serviço de Alerta de Tsunami do Pacífico para a Nova Caledónia, arquipélago francês do Pacífico Sul.

A "ameaça de tsunami já passou", disse a mesma fonte.

O sismo, que ocorreu a cerca de 279 quilómetros a leste de Tadine, na Nova Caledónia, e 353 quilómetros a sudeste de Isangel, em Vanuatu, e que teve o epicentro a 10 quilómetros de profundidade no mar, contou ainda com outros seis tremores nas primeiras horas do dia, assim como outros movimentos telúricos.

A Nova Caledónia está localizada perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau.