Efemérides de 1 de Abril (2022)

Dia das Mentiras em vários países, incluindo Portugal.

1625 Portugal, na altura integrado na União Ibérica, iniciou há 397 anos a Reconquista da Baía, no Brasil, aos Holandeses com uma frota de 52 navios.

1933 Julius Streicher (1885-1946, proeminente editor alemão e oficial nazi) ordenou há 89 anos um dia de boicote aos negócios controlados por judeus em toda a Alemanha Nazi.

1939 Terminou há 83 anos a Guerra Civil Espanhola, nos primórdios da II Guerra Mundial, e começou a ditadura franquista.

1965 Foi transmitida há 57 anos a primeira emissão do programa “Em Órbita”, no Rádio Clube Português (hoje Rádio Comercial), terminando em Maio de 2001.

1997 Portugal assumiu há 25 anos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com Freitas do Amaral (1941-2019).

2002 Os Países Baixos tornaram-se há 20 anos no primeiro país a legalizar a eutanásia.

2004 Entrou em vigor há 18 anos (Governo de Barroso) o novo regime do subsídio de doença que passou a prever montantes diferenciados conforme a duração das baixas.

2007 Entraram em vigor há 15 anos (Sócrates) as novas taxas moderadoras da Saúde, para internamento e cirurgia.

2008 O preço de mais de 1.800 medicamentos genéricos baixou, o que permitiu uma poupança anual de cinco milhões de euros aos utentes e de 10 milhões ao Serviço Nacional de Saúde, segundo a estimativa que o Infarmed apresentou na altura.

2010 O primeiro medicamento de raiz e patente portuguesa, um antiepilético da Bial, chegou às farmácias há 12 anos, quase um depois de aprovado pela Comissão Europeia e após o Governo português ter anunciado a sua comparticipação a 95 por cento.

2014 Um jovem com uma profunda ferida exposta na cara teve de pagar a sua deslocação para o Hospital do Litoral Alentejano, depois de ver recusado o transporte pelo INEM.

2018 A cidade do Porto liderava há 4 anos nos assaltos a automóveis, com noventa carros por dia alvo de furtos, e os turistas eram as principais vítimas.

2019 Os deputados britânicos recusaram há 3 anos as 4 alternativas à saída do Reino Unido da UE (brexit), num acordo concluído entre Bruxelas e a ex-primeira-ministra inglesa Teresa May.

2021 Activistas pró-democracia foram condenados há 1 ano por uma assembleia não autorizada oficialmente em Hong Kong, incluindo Martin Lee (tido como ‘pai’ da democracia, com 82 anos) e Jimmy Lai – ambos magnatas da imprensa.