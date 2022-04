Efemérides de 4 de Abril

1388 João I (1357-1433, a reinar desde o final da crise dinástica de 1383-85) doou há 634 anos o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (mandado construir em 1386 para festejar a derrota dos espanhóis e a sua vitória dinástica), na Batalha, aos dominicanos.

1581 Francis Drake (1540-96), conhecido corsário britânico feito almirante da Armada, foi sagrado cavaleiro há 421 anos por Isabel I (1533-1603, no trono desde 1558), ao completar uma circum-navegação da Terra.

1931 Revolta sem sucesso da Madeira, há 91 anos, contra a ditadura portuguesa, sob o comando do general Sousa Dias (1865-1934), tido como grande defensor da I República e Resistente da Ditadura.

1947 Começou há 75 anos a greve no sector da construção naval, em Lisboa, que imediatamente se propagou a outros meios, tendo o ditador Salazar (1889,1970, no Poder entre 32-68, quando teve um AVC) ordenado o assalto da polícia.

1949 A NATO foi constituída em Washington há 73 anos, com a assinatura inicial do Tratado do Atlântico Norte por 12 Nações.

1968 Teve lugar há 50 anos o assassínio (pelo racista James Earl Ray, 1928-98, em Memphis, Tennessee, EUA) do pastor protestante Martin Luther King, líder da defesa dos direitos cívicos dos negros.

1973 Começou em Aveiro, há 49 anos, ainda durante o marcellismo, o III Congresso da Oposição Democrática, sob forte vigilância da PIDE.

2003 O então ministro português das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Isaltino Morais (hoje, presidente da Câmara de Oeiras) demitiu-se há 19 anos do Governo de Durão Barroso, quando confrontado com a existência de contas bancárias não declaradas, na Suíça.

2005 Passou a ser proibida a venda de tabaco a menores de 16 anos em Portugal, há 17.

2011 Foi assassinado há 11 anos o actor, realizador e activista Juliano Mer-Khamis (n.1958), filho de um palestiniano e uma judia, que em 2006 estabelecera o Teatro da Liberdade.

2014 A leiloeira Christie's cancelou há 8 anos a venda dos 85 quadros de Joan Miró provenientes da coleção do ex-BPN, contestada pela oposição a Passos Coelho-Portas.

2017 O Departamento de Estado dos EUA revogou há 5 anos o cancelamento de vistos para cidadãos de 7 países muçulmanos, depois de um juiz federal ter bloqueado o decreto anti-imigração de Donald Trump.

2021 No Cairo, abriu oficialmente ao público há 1 ano o Museu Nacional da Civilização Egípcia depois da chegada de múmias de faraós ao recinto.