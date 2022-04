Daniel Craig testa positivo à covid-19

O ator Daniel Craig testou positivo à covid-19, numa altura em que iria participar, na Broadway, numa nova versão do espetáculo "Macbeth", que teve de ser temporariamente suspenso.

A infeção do homem que dá vida a James Bond, nos filmes da saga de 007, fez com que tanto a matiné de sábado como as atuações noturnas fossem canceladas.

Os organizadores da peça foram os próprios a dar a notícia através da rede social Twitter.

PERFORMANCE UPDATE FOR SATURDAY, APRIL 2

Today’s matinee and evening performance of MACBETH are cancelled due to Daniel Craig just testing positive for COVID this afternoon. pic.twitter.com/hluAIqGAQW — Macbeth on Broadway (@macbethbway) April 2, 2022

Numa outra atualização feita mais tarde, a organização adiantou que seriam canceladas todas as atuações até à próxima quinta-feira, 7 de abril, uma vez que, depois de ser detetado que Daniel Craig estava infetado com o novo coronavírus, foi identificado "número limitado" de outras pessoas infetadas com covid-19 dentro da companhia de teatro que colocaria em cena a peça.

PERFORMANCE UPDATE: Performances are being cancelled through Thursday, April 7th.



We deeply apologize for the inconvenience this causes ticket holders. All tickets for the cancelled performances will be refunded at the original point of purchase. pic.twitter.com/0ESkZ4q5wL — Macbeth on Broadway (@macbethbway) April 3, 2022