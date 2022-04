Tatuadores cada vez com mais pedidos para desenhar estalada de Will Smith a Chris Rock

Will Smith gostaria de apagar da sua memória a bofetada que deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares, no entanto houve quem preferisse eternizar o momento com uma tatuagem.

Vários tatuadores em diversos países estão agora a tatuar a imagem de Rock e Smith que correu o mundo e se tornou um dos memes de 2022 na internet. O artista britânico John Arton disse à rádio Heart que se sentiu desafiado e achou “hilariante” o facto de alguém lhe pedir para retratar o momento na perna.

Já do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o tatuador do estado da Nova Jérsia, Oscar Aguilar jr. também recebeu este pedido invulgar. Partilhou o resultado final da tatuagem nas redes sociais, tendo sido visualizado por milhares de pessoas em apenas 24 horas. Nos comentários houve quem considerasse esta tatuagem “desnecessária” e “infantil”.

Esta tendência também chegou ao Mediterrâneo. O tatuador italiano Giovanni Bracciodieta também desenhou o escândalo da noite do cinema e publicou uma fotografia na rede social Instagram, com a seguinte descrição: “a violência nunca é uma justificação”.