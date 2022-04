Ed Sheeran absolvido de acusação de plágio da música Shape of You

O músico Ed Sheeran venceu a batalha legal sobre acusação de plágio de um dos seus maiores sucessos.

Em causa estava Shape of You, tema lançado em 2017, ano em que foi a música mais vendida no Reino Unido e é a mais difundida de sempre de Spotify.

Sami Chokri, conhecido por Sami Switch, e o produtor Ross O'Donoghue acusavam Ed Sheeran e os coautores do tema, Johnny McDaid e Steve McCutcheon, de ter copiado parte da música Oh Why, lançada por Chokri em 2015, em Shape of You, mas o tribunal decidiu que o músico britânico não plagiou o tema - nem deliberadamente nem de forma inconsciente.

Ed Sheeran negou sempre as acusações e afirmou mesmo que nem se lembrava de ter ouvido o tem Oh Why antes da alegação de plágio.

Num comunicado emitido pelo cantor logo após ter sido conhecida a decisão do tribunal, Ed Sheeran disse: "É muito penoso termos de nos defender de acusações de algo que nunca fizemos e nunca faremos".

"Houve muito falatório sobre os custos desta acusação. Mas há mais custos além do custo financeiro. Há um custo criativo. Enquanto estamos envolvidos em processos legais não estamos a fazer música ou a dar concertos", acrescentou.