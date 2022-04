Royal Opera House encena ópera sobre últimos dias de Kurt Cobain

"Last Days", assim se chama a ópera, irá contar como foram as últimas horas do grande nome do Grunge.





O últimos dias de vida de Kurt Cobain irão ser adaptados numa ópera da Royal Opera House (ROH), que será adaptada do filme de Gus Van Sant, de 2005.

"Last Days", assim se chama a ópera, irá contar como foram as últimas horas do grande nome do Grunge. O vocalista dos Nirvana matou-se dentro da sua casa, em Seatle, no ano de 1994. Tinha 27 anos.

A ópera foi composta por Oliver Leith, um compositor de 31 anos da ROH, e será encenada em outubro no Teatro Linbury da ROH.

Last Days foi anunciada nesta quarta-feira como parte da temporada 2022-2023 da ROH, que inclui 20 novas produções de ópera e balé.