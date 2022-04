Cachalote que deu à costa na praia da Fonte da Telha já foi retirado do areal

A carcaça do cachalote, com cerca de 20 toneladas, que deu à costa na praia da Fonte da Telha, na sexta-feira, já foi retirada do areal.

A operação de remoção, que começou na sexta-feira à noite, foi dificultada pelo peso e pelo tamanho da baleia.

Sublinhe-se que a baleia que encalhou naquela praia viria a morrer após várias tentativas ao longo do dia, incluindo a ajuda de vários banhistas. A carcaça será levada para o aterro sanitário.