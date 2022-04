Influencer pede desculpas a Rihanna e A$AP Rocky por alimentar mentiras sobre o casal

Louis Pisano, escritor de moda, emitiu um pedido de desculpas público a Rihanna e A$AP Rocky, por ter dito anteriormente que o casal tinha posto um fim na relação após o rapper ter traído a cantora.

Pisano, pessoa não-binária, disse que o casal -- que está à espera do seu primeiro filho -- tinha posto um ponto final na sua relação após o rapper ter sido apanhado a trair a cantora com Amina Muaddi, uma designer de sapatos. "Ontem à noite tomei uma decisão idiota de twettar algumas informações que recebi", disse Pisano, através do Twitter. "Não vou falar de fontes, culpar outros por uma discussão que foi iniciada, etc, porque no final do dia tomei a decisão de redigir esse tweet, enviar à imprensa e publicar isso com o meu nome."

Desta forma, Pisano pediu desculpas pelos boatos que lhe chegaram aos ouvidos. "Gostaria de me desculpar formalmente a todas as pessoas que envolvi com as minhas ações e pelos meus tweets imprudentes."

Os boatos foram lançados na quinta-feira passada, depois de um outro tweet que Pisano publicou: "Rihanna acabou com [ASAP] depois de o apanhar a trair com a estilista de sapatos Amina Muaddi"

A designer rapidamente reagiu à polémica, afirmando, através do Instagram, que todos os boatos não passavam de uma "mentira infundada".

"Sempre acreditei que uma mentira infundada espalhada nas redes sociais não merecesse qualquer resposta ou esclarecimento, especialmente uma que é tão vil", disse. “Inicialmente, presumi que essa fofoca falsa – fabricada com intenção maliciosa – não seria levada a sério. No entanto, nas últimas 24 horas fui lembrada de que vivemos numa sociedade que é tão rápida a falar sobre temas independentemente da base factual e que nada está fora dos limites. Nem mesmo durante o que deveria ser um dos tempos mais bonitos e celebrados da nossa vida", continuou Muaddi, referindo-se aparentemente à gravidez da Rihanna.

A designer terminou a sua declaração desejando a todos um "belo fim-de-semana de Páscoa" enquanto Rihanna continua a "viver a sua serena e melhor vestida vida de grávida".

O casal, até agora, não comentou a polémica.