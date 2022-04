Jovem com autismo encontrado após ter estado três anos desaparecido

"Honestamente, continuo a ficar atónito com a situação", disse o padrasto de Connerjack.





Connerjack Oswalt, um jovem com autismo que desapareceu a 28 de setembro de 2019, na Califórnia, EUA, foi encontrado vivo e bem de saúde.

O adolescente, que na altura tinha 16 anos, foi dado como desaparecido a 29 de setembro do mesmo ano,e foi descoberto em Summit County, Utah, a 9 de abril deste ano. Oswalt foi localizado pelos habitantes da região, ao dizerem às autoridades locais que havia uma pessoa na condição de sem-abrigo na zona.

A polícia local conseguiu entrar em contacto com o jovem e recolher as suas impressões digitais. Os resultados ajudaram a perceber que era procurado pelas autoridades. "Depois de cerca de 16 páginas a vasculhar nomes e fotografias e a tentar encontrar algo que pudesse corresponder, surgiu o nome, Connerjack Oswalt", explicou à Fox 13 News o Xerife Martinez.

Depois de ter sido identificado, as autoridades contactaram a família."Honestamente, continuo a ficar atónito com a situação. Encontrá-lo vivo é incrível", disse o padrasto de Connerjack, à mesma estação de televisão. "Estamos gratos por ele estar a salvo e vivo e por termos o nosso filho de volta. Isso é a coisa mais importante de sempre para nós" disse ainda Suzanne, a mãe do jovem.