Bebé de 18 meses cai da janela de segundo andar e fica em estado grave

Um bebé de 18 meses caiu de uma janela do segundo andar de uma casa em Fuenlabrada, em Madrid.

Foi assistido por uma equipa médica no local e transportado para o hospital em estado grave com um traumatismo cranioencefálico.

As autoridades estão a gora a investigar as circunstâncias do incidente.

El #SUMMA112 ha asistido y estabilizado a un menor de 18 meses de edad tras precipitarse desde la ventana de un 2.° piso en #Fuenlabrada.



Trasladado en estado grave con un traumatismo craneoencefálico severo al Doce de Octubre.@PoliciaFuenla se encarga de la investigación. pic.twitter.com/lgm686osXb — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 17, 2022