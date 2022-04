Doente ucraniana internada no Hospital São João no Porto há 38 dias vai ter alta

A paciente ucraniana que deu entrada no Hospital São João no Porto a 9 de março, "com um quadro clínico exigente e complexo" vai ter alta esta segunda-feira, informou o hospital.

"A doente ucraniana, internada no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) há 38 dias com um quadro clínico exigente e complexo, terá alta hoje", lê-se num comunicado do hospital.

A mulher, de 37 anos, foi vítima de um atropelamento na Ucrânia em dezembro de 2021, tendo sido transferida de Lviv, acompanhada pelas equipas clínicas da ONG Médicos do Mundo, para o hospital no Porto a 9 de março, já depois de se ter iniciado a invasão russa.

Segundo o Hospital de São João, a doente politraumatizada "foi seguida por uma equipa multidisciplinar, que inclui médicos especialistas em Medicina Intensiva, Ortopedia, Urologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral".

"Foram realizadas cirurgias corretoras das lesões induzidas pelo trauma grave, que sofreu em dezembro passado, com intervenções cirúrgicas de Urologia, Ortopedia e Cirurgia Plástica", fez ainda saber o hospital.

No mesmo comunicado, o CHUSJ fez questão de sublinhar que "continua disponível, no contexto da política nacional e da cooperação internacional, para receber e tratar cidadãos ucranianos, num espírito de enorme solidariedade".