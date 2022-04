Ucrânia perde controlo de Kreminna e há pelo menos 200 mortos

O governador de Lugansk, Serhiy Gaidai, anunciou esta terça-feira que a cidade de Kreminna, no Donbass, está já sob o domínio russo.

"Os nossos soldados tiveram de bater em retirada", afirmou numa conferência de imprensa, citada pelo Guardian. As tropas russas "atacaram por todos os lados”, acrescentou, garantindo, no entanto, que as forças ucranianas continuam a lutar contra o exército do Kremlin a partir de outras posições.

Serhiy Gaidai revelou que foram registados, pelo menos, 200 mortos, mas sublinhou que “na realidade há muitos mais”.

A Rússia mais uma vez recusa ter atacado alvos civis.