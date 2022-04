Trabalhadores gravemente feridos depois de serem projetados de camião com grua na Madeira

Dois trabalhadores que efetuavam trabalhos de manutenção num túnel em Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, ficaram esta quinta-feira gravemente feridos depois de um camião ter embatido na viatura com grua onde se encontravam.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos à agência Lusa, os dois homens encontravam-se num "camião com grua" a realizar trabalhos de manutenção num túnel, na Via Expresso, que liga as freguesias de Câmara de Lobos e Estreito da Calheta, quando um camião que circulava no sentido descendente se despistou e os trabalhadores acabaram por ser projetados.

As vítimas ficaram feridas com gravidade, tendo sido transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

No local do acidente, que ocorreu pelas 9h30, estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de CÂmara de Lobos em quatro viaturas, uma viatura da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e outra da PSP.