Homem que baleou outro nos genitais encontrado morto por populares

Um homem de 61 anos que, ontem, quarta-feira, baleou outro nos genitais e se pôs em fuga no carro da vítima foi nessa mesma noite, pelas 21h00, encontrado morto em Vila Verde, no distrito de Braga, por populares que faziam uma caminhada.

O homem, avança o Correio da Manhã, é Manuel Silva e estava a ser procurado pela polícia por ter atingido ontem, em Delães, Vila nova de Famalicão, outro homem nos genitais.

De acordo com informações dadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) ao site Notícias ao Minuto, foram efetuados "entre quatro a cinco tiros", tendo depois a vítima caído no chão e sido manietada pelo agressor, que depois lhe tirou as chaves do carro do bolso.

Em causa, estarão "quezílias" relacionadas com dívidas entre o agressor e o dono de uma carpintaria. Contudo, ao deslocar-se a esse mesmo espaço, o agressor não encontrou o proprietário, mas apenas os funcionários.

Segundo a mesma fonte da GNR, naquele local "houve uma pequena discussão e o agressor pegou numa pistola efetuou quatro a cinco disparos, atingindo um dos funcionários de raspão", tendo este sido transportada para o Hospital de Braga onde ainda se encontra internado.

De seguida, o homem ter-se-à dirigido ao posto dos CTT de Ermezinde, onde, eu que tudo indica, pretendia conseguir dinheiro para seguir para Lisboa.

Isto acabou contudo por não acontecer, uma vez que Manuel Silva terá cometido suícidio com a mesma arma que usou para prepetuar os crimes, confirmaram os bombeiros e a GNR ao chegar ao local onde se encontrava o cadáver.