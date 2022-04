Jürgen Klopp renova contrato com o Liverpool

Jürgen Klopp, o técnico alemão que comanda o Liverpool desde 2015, renovou o contrato com o emblema onde joga o português Diogo Jota, avançando a imprensa britânica que a renovação será até junho de 2026. O contrato agora renovado previa o fim da estadia de Klopp em Liverpool em 2024.

"Há muita coisa para adorar neste sítio. Sabia disso antes de vir, passei a sabê-lo ainda melhor depois de chegar, e, agora, sei-o ainda mais do que antes. Tal como qualquer relação saudável, tem sempre de ser mútuo. Temos de ser certos um para o outro", disse o técnico, reagindo à renovação do contrato com o Liverpool.

"O sentimento de que éramos absolutamente certos um para o outro foi aquilo que me trouxe aqui, em primeiro lugar, e foi por isso que renovei, depois. Este contrato é diferente, devido ao período de tempo em que estamos juntos", continuou o técnico, arugmentando que "quando os donos colocaram a possibilidade de renovar, coloquei a mim mesmo a questão que foi colocada publicamente". "Teria a energia para dar, novamente, de mim aquilo que este sítio precisa? Não precisei de muito tempo para responder, na verdade", concluiu.