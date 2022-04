Praticante de paddle resgatado após ter ficado isolado no Farol do Bugio à noite

Um homem que se encontrava quinta-feira a fazer stand up paddle na praia de Paço de Arcos teve de ser resgatado pela por elementos da Estação Salva-vidas de Lisboa uma vez que se encontrava isolado na zona do Farol do Bugio, no Rio Tejo.

De acordo com um comunicado emitido pela AMN, o alerta foi dado através de um familiar do praticante pelas 22h00, a informar que o mesmo tinha saído para praticar a atividade e não tinha regressado a casa, tendo sido "de imediato ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Lisboa e do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para efetuar buscas".

O homem foi depois encontrado pelas 23h10 no Farol do Bugio por uma embarcação que se encontrava a colaborar nas buscas, depois de, alegadamente, "ter sido arrastado pela corrente, tendo sido resgatado pelos elementos da Estação Salva-vidas de Lisboa para a marina de Oeiras".

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência, não tendo o homem necessitado de assistência médica, uma vez que se encontrava bem fisicamente.