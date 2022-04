Joe Exotic gasta milhares de dólares em fatos para casamento atrás das grades

Mesmo estando aprisionado num estabelecimento prisional no estado norte-americano do Texas, o conhecido “Tiger King” vai realizar a cerimónia atrás da grades vestido a rigor, da forma peculiar como nos habituou.





Joe Exotic, o antigo dono de um jardim zoológico que protagonizou uma das séries mais bem-sucedidas na Netflix, vai casar pela sexta vez, mas isso não quer dizer que vá celebrar a data de uma forma mais pessoal e intimista.

Segundo a TMZ, Joe Exotic gastou 11.500 dólares em fatos, para si e para o seu futuro marido, John Graham, feitos para a ocasião e à medida pelo estilista Odain Watson.

Nas imagens apresentadas pelo mesmo site, ambos os fatos serão brancos, mas o forro de cada casaco terá um padrão personalizado para cada um dos noivos: Exotic com um padrão tigresa cor-de-rosa, enquanto Graham ficará com o estampado animalesco mais tradicional.

O dia do casamento ainda não foi definido, mas, segundo a TMZ, o grande dia só poderá acontecer nas próximas quatro a seis semanas para que os fatos sejam fabricados em Itália e encaminhados para a prisão em Texas.

Joe Exotic foi condenado a 22 anos de prisão por conspirar a morte da arqui-inimiga Carole Baskin. Conheceu John Graham em fevereiro do ano passo, quando os dois estão atrás das grades em Fort Worth, no Texas.

O antigo dono do jardim zoológico pediu o divórcio no passado mês ao marido de 25 anos, Dillon Passage, companheiro que chegou a aparecer na primeira temporada da série “Tiger King”. Só depois da papelada tratada, Exotic poderá casar com o mais recente amor.