Rainha Isabel II falha mais um compromisso

A Rainha Isabel II não irá estar presente nas Garden Parties, realizadas no Palácio de Buckingham.

A monarca será representada por outros membros da Família Real, adiantou um representante do Palácio de Buckingham.



"Os detalhes sobre a participação serão confirmados oportunamente", acrescentou.

A Rainha Isabel II não tem comparecido a alguns eventos devido a questões de mobilidade.

Sublinhe-se que a Rainha, de 96 anos, tem falhado uma série de eventos nos últimos meses.

Segundo a imprensa britânica a não comparência de Isabel II fica a dever-se a problemas de mobilidade, que a levam a optar por uma vida mais calma no Castelo de Windsor.



No entanto, na semana passada, a Rainha esteve presencialmente com o Presidente da Suíça, no Castelo de Windsor, tendo este sido o o seu primeiro compromisso oficial desde a pausa de uma semana na propriedade de Sandringham.