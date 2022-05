Depois da tragédia no Festival Astroworld, Travis Scott volta aos palcos

Desde o desastre que ocorreu no Festival Astroworld, durante o concerto de Travis Scott, que o rapper não subia aos palcos. Mas na noite de sábado, o artista voltou a dar música aos fãs, ao atuar no Grande Prémio de Miami, evento de Fórmula 1.

Os fãs pareciam estar ansiosos por ver Travis e, segundo escreve o Page Six, a multidão que estava à espera do concerto do rapper, "foi à loucura" quando começaram a ouvir a canção "Antidote", um dos 'hits' de Scott. Os fãs estavam a cantar as letras das suas músicas, segundo diz uma fonte ao mesmo jornal, tendo o concerto durado cerca de 45 minutos.

O rapper chegou ainda a atirar, antes de subir ao palco, dinheiro para a multidão, quando agarrava uma garrafa de tequila 'Don Julio 1942'.

Recorde-se que pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas numa onda de multidão, durante o concerto do rapper no Festival Astroworld, em Houston, no Texas.

Na altura, o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Pena, informou que o incidente começou por volta das 21 horas, quando "a multidão começou a comprimir-se em direção à frente do palco", causando o pânico e ferimentos em algumas pessoas, que "começaram a cair, a ficar inconscientes, tendo criado ainda mais pânico".