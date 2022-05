Kelly Ripa testa positivo à Covid-19

Kelly Ripa testou positivo à covid-19 no fim de semana. A notícia foi dada pela mesma na segunda-feira, através do Instagram.

"Felizmente estou totalmente vacinada e com dose de reforço, e o programa de hoje já tinha sido gravado na semana passada", disse. "Estou a adotar todas as precauções necessárias e ansiosa para voltar à vida normal assim que o isolamento terminar" acrescentou.

Aproveitando a notícia, a apresentadora adicionou uma "nota mais leve": "Recebi a paz e a tranquilidade que solicitei para o Dia das Mães. Obrigado pela compreensão, Xo, Kelly".

Na sexta-feira, os seus filhos juntaram-se e participaram num episódio especial do Dias das Mães do programa 'Live! com Kelly e Rya'.