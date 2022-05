Bill Gates infetado com covid-19

Bill Gates informou na terça-feira que testou positivo à covid-19, estando com sintomas leves.

Através do Twitter, o cofundador da Microsoft disse que vai ficar isolado até que fique novamente saudável. "Tenho a sorte de estar vacinado e reforçado e ter acesso a testes e a excelentes cuidados médicos" escreveu Bill Gates, que tem sido um defensor das medidas de controlo da pandemia, nomeadamente do acesso a vacinas para os países mais pobres.

Recorde-se que a Fundação Bill e Melinda Gates adiantou, em outubro do ano passado, que vai gastar 120 milhões de dólares, cerca de 113 milhões de euros, para aumentar o acesso a versões genéricas da pílula antiviral da covid-19 da farmacêutica Merck para os países que mais precisem.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.