Programa da Ellen DeGeneres vai acabar como começou: com Jennifer Aniston

Foram quase 20 anos de programa. "The Ellen DeGeneres Show", de Ellen DeGeneres, irá acabar como começou: Jennifer Aniston, uma das grandes estrelas da série "Friends", foi a primeira entrevistada da apresentadadora no formato e, segundo escreve a People, será também a última. O último episódio vai estrear no dia 26 de maio, e a Jannifer Aniston, juntar-se-à as cantoras Pink e Billie Eilish.

A apresentadora do programa, e uma das caras mais conhecidas mundialmente, anunciou o encerramento do formato no mês passado, dia 28 de abril, e que já está gravado.

"Quando começámos o programa em 2003, o iPhone não existia. As redes sociais não existiam. O casamento gay não era legal. Vimos o mundo a mudar, às vezes para melhor, outras não", escreveu Ellen, através do Twitter. "Mas, independentemente do que estava a acontecer, o meu objetivo foi sempre mostrar que o programa era um lugar onde podíamos estar todos juntos e rirmos durante uma hora. Ser convidada para as vossas vidas foi o maior privilégio da minha vida e trouxe-me uma alegria incrível. Obrigada. Obrigada. Obrigada", continuou.

A apresentadora e comediante revelou que o programa iria chegar ao fim, depois da grande polémica que surgiu na imprensa internacional e também nas redes sociais devido a queixas dos empregados do programa, que alegadamente sofriam devido ao ambiente tóxico de trabalho. Um ex-funcionário da mansão de Ellen Degeneres contou o 'pesadelo' que viveu enquanto lá trabalhou.

"Tratava-te como se fosses nada. Torturava-te e ainda tinhas de te sentar e ficar a ouvir porque estavas a ser pago", afirmou um ex-trabalhador que trabalhava na mansão de Ellen e da mulher, Portia. E frisou: "A Ellen foi a pior pessoa que conheci".

But whatever was happening, my goal was always for the show to be a place where we could all come together and laugh for an hour. Being invited into your lives has been the greatest privilege of my life and has brought me incredible joy. Thank you. Thank you. Thank you.