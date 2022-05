Brian May continua com sintoma persistente de covid-19

Brian May, guitarrista dos Queen, esteve infetado com covid-19 no ano passado, e até agora continua com um sintoma que parece não querer ir embora: o cansaço.

O artista, de 74 anos, contou no podcast "how Do You Cope?.... With Elis e John", que embora não esteja sempre cansado, fica, de repente, com uma grande vontade de dormir.

"Tenho um estranho sintoma persistente - acho que é da Covid-19 - tenho este tipo de 'burnout'. Geralmente estou bem, não estou sempre cansado, mas a dada altura, de repente, algo na minha cabeça diz: 'Agora tens que dormir. Não queres saber de nada disso. Vai dormir'"", explicou.

"É uma ligação quase irresistível e 'apago' de imediato. É realmente estranho. Só espero que não aconteça a meio de um espetáculo! [Se acontecer] vou ter que dizer, 'esperem meia hora, vou só fazer uma sesta'. Mas sinto-me bem", disse ainda o icónico artista.