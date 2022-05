Corpo de mulher encontrado a boiar junto ao cais do Funchal

A Polícia Judiciária foi chamada para o local, mas ainda não adiantou qualquer informação sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias da morte.





Foi recolhido, este sábado, do mar um cadáver de uma mulher que foi encontrado junto ao Cais do Funchal. Trata-se de uma mulher com idade entre os 40 e os 50 anos.

O alerta foi recebido às 9h pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que reportava “um corpo a boiar perto do cais”, afirmou uma fonte da corporação à agência Lusa.

O cadáver foi transportado para a marina e removido com a ajuda de um bote da Capitania do Porto do Funchal.

