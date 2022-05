Corpo de João Rendeiro identificado pelo cônsul-honorário de Portugal em Durban

O corpo de João Rendeiro foi identificado pelo cônsul-honorário de Portugal em Durban, Elias de Sousa.

Segundo as informações da agência Lusa, o corpo do antigo presidente do BPP chegou à morgue de Pinetown pouco antes do meio-dia (11h em Portugal continental), na sexta-feira, e poderá ser autopsiado a partir de segunda-feira, quando os trabalhos forenses serão retomados.

O corpo foi identificado logo na sexta-feira por Elias de Sousa, ao passo que hoje procedeu ao preenchimento de documentos relacionados com o caso.

De acordo com uma fonte dos serviços forenses sul-africanos, os resultados da autópsia serão encaminhados para a equipa de investigação do caso.