City quase campeão

Inglaterra poderá coroar o Manchester City como campeão esta jornada, mas só se o Liverpool escorregar no penúltimo jogo da Premier League. O City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva precisa de vencer o West Ham, no Olímpico de Londres, este domingo. Enfrentarão um adversário que não vai desistir da partida, pois vê a possibilidade de ultrapassar o Manchester United e chegar ao 5.º lugar da tabela. Já o Liverpool desloca-se ao St. Mary’s para defrontar o Southampton que está moralizado após ter vencido, inesperadamente, o Arsenal por 1-0. Porém, antes desse jogo para o campeonato, hoje à tarde, o Liverpool poderá conquistar a Taça de Inglaterra se derrotar o Chelsea. Certo é que a equipa do pequeno génio Bernardo Silva está mais próximo de vencer o quatro campeonato dos últimos cinco anos.

Já em Itália, a luta entre as duas equipa de Milão será até ao apito final do campeonato. A duas jornadas do fim, o Milan que equipa de vermelho e preto leva ligeira vantagem e recebe nesta jornada o Génova, que luta com todas as forças para fugir à despromoção. O Inter terá, teoricamente, um jogo muito mais difícil, já que vai ao campo da Juventus. Mourinho, esse, luta por alcançar o 5.º lugar...