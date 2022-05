Acordo de empresa. CP chega a acordo com 12 sindicatos

A CP - Comboios de Portugal anunciou que chegou a um acordo de princípio com 12 dos 15 sindicatos, para revisão do Acordo de Empresa, exceto com as três estruturas que convocaram a greve que está a decorrer. Este acordo permitiu nomeadamente a integração total de todos os trabalhadores (incluindo os trabalhadores que transitaram da ex-EMEF) nos mesmos instrumentos e condições de trabalho, sem descurar as especificidades de cada profissão”.

O dia de hoje ficou marcado pela realização de greve que foi convocada por três sindicatos que , segundo a empresa, não aceitou este acordo. No entanto, adianta que, os 12 sindicatos com os quais chegou a acordo representam 71% dos trabalhadores sindicalizados da CP.

Dos resultados alcançados na negociação a CP destacou, entre outros, o aumento salarial para todos os trabalhadores de 0,9%, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, a uniformização do subsídio de refeição para 7,74 euros e a integração dos trabalhadores da ex-EMEF na tabela salarial da CP, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Já os trabalhadores não filiados em sindicatos devem aderir individualmente, no prazo de três meses após publicação no Boletim de Trabalho e Emprego.