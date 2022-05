Efemérides de 17 de Maio

1792 A Bolsa de Valores de Nova Iorque, símbolo máximo do capitalismo de mercado e de Wall Street, foi criada há 230 anos.

1809 Napoleão ordenou há 213 a anexação dos Estados Papais ao Império Francês.

1934 Na Alemanha nazi, Adolf Hitler, já chanceler mas ainda antes da II Guerra, proibiu há 88 anos o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1947 O Pavilhão dos Desportos de Lisboa, hoje Museu dos Desportos (desde 2008) e denominado Pavilhão Carlos Lopes (1984), em pleno Parque Eduardo VII, foi inaugurado há 75 anos pelo salazarismo.

1959 O monumento ao Cristo-Rei foi inaugurado há 63 anos em Almada, inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro e iniciativa do então cardeal Cerejeira (1888-1977, em funções entre 29-72).

1989 Otelo Saraiva de Carvalho (n.1936), oficial do Exército que comandou as operações militares da Revolução do 25 de Abril de 74, foi libertado há 33 anos do estabelecimento prisional de Tomar, após quatro e onze meses de detenção pelo envolvimento nas FP 25 de Abril.

1990 A Organização Mundial da Saúde retirou há 32 anos a homossexualidade da lista das doenças mentais.

1996 A Assembleia da República aprovou há 26 anos (maioria socialista) a Lei sobre a redução do horário de trabalho para 40 horas semanais.

2014 Terminou há 8 anos o programa de ajustamento português, marcando a saída da troika do País.

2016 O Governo anunciou há 6 anos que iria aumentar as acções de fiscalização no âmbito das baixas médicas, com o objectivo de combater a fraude e poupar 60 milhões de euros.

2017 Um grupo de cientistas afirmou há 5 anos que a maior densidade mundial de lixo plástico de que se tem conhecimento é numa pequena ilha desabitada do Oceano Pacífico, a ilha Henderson, território ultramarino britânico que fica entre a Nova Zelândia e o Chile, e agregava então cerca de 40 milhões de peças plásticas.

2018 Soube-se há 4 anos que um médico de família do centro de saúde da Coruche foi agredido nessa semana por recusar passar uma baixa a uma utente que, segundo o referido profissional de saúde, não teria motivos clínicos para a pedir.

2020 Obama criticou há 1 ano a forma como o governo dos EUA, então de Trump, estava a lidar com a pandemia de Covid 19, durante um discurso online, dizendo que as autoridades "nem mesmo fingem estar no comando".

2021 Longas jornadas de trabalho mataram 745.000 pessoas em 2016, no primeiro estudo do género divulgado há um ano, pela OMS.