Eurostat. Portugal com o maior crescimento económico da UE no 1º. Trimestre

Nos primeiros três meses deste ano, a economia da zona euro registou um crescimento de 5,1% e a da União Europeia 5,2%. Neste período, Portugal registou a maior subida homóloga do PIB (11,9%) entre os Estados-membros, anunciou o Eurostat.

Ainda segundo o gabinete de estatística europeia, na variação em cadeia, o PIB cresceu 0,3% na zona euro (em linha com os últimos três meses de 2021) e 0,4% na UE, o que representa uma pequena quebra face aos 0,5% do período anterior.

No que diz respeito aos dados do emprego, o Eurostat avança que, nestes primeiros três meses do ano, o número de pessoas ao serviço aumentou 0,5% na zona euro e 0,4% na UE, em comparação com o trimestre anterior.

No quarto trimestre do ano passado, o emprego aumentou 0,4% em tanto na zona euro como na UE. Face ao trimestre homólogo, o emprego registou um aumento de 2,6% na zona euro e 2,5% na União Europeia no primeiro trimestre deste ano, depois de um crescimento de 2,1% em ambas as áreas nos últimos três meses do ano passado.