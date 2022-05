Rihanna já deu à luz... e é um menino.

A notícia foi avançada pelo TMZ, acrescentando que o bebé nasceu a 13 de maio, em Los Angeles.

A última vez que a cantora e o companheiro, A$AP Rocky, tinham sido vistos foi no dia 9 de maio, no fim-de-semana do Dia da Mãe nos Estados Unidos, a comprar jantar no restaurante Giorgio Baldi.

O casal, que anunciou a gravidez em janeiro, ainda não se manifestou, pelo que ainda não se sabe o nome do menino.