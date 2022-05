Morreu o músico Vangelis

O músico grego Vandelis Papathanissiou morreu aos 79 anos. A notícia foi avançada pela agência de notícia grega Athens, que, citando os advogados do compositor, escrevem que este morreu na terça-feira. A causa não foi, contudo, divulgada.

Segundo os seus representantes, o músico estava internado num hospital em França, sendo que, de acordo com a imprensa grega, Vangelis estava infetado com covid-19.

Vangelis é o autor da banda sonora do filme "Chariots of Fire" (Momentos de Glória), com o qual, em 1981, ganhou um Óscar para Melhor Banda Sonora.