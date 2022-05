Katherine Schwarzenegger deu à luz segunda filha

Katherine Schwarzenegger deu à luz o segundo filho em comum com o marido, o ator Chris Pratt, e fez questão de partilhar a notícia na sua página de Instagram.

Numa publicação feita na madrugada desta segunda-feira, o casal anuncia o nascimento de Eloise Christina, que vem agora fazer companhia à irmã Lyla, de 1 ano.

Na publicação dedicada à menina que nasceu no sábado, dia 21 de maio, o casal escreve: "Estamos muito felizes por anunciar o nascimento da segunda filha, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. A mamã e o bebé estão bem. Sentimo-nos mais do que abençoados e agradecidos. Com amor, Katherine e Chris".

Além da filha Lyla, que têm em comum, Chris Pratt, é também pai de Jack, de nove anos, fruto do casamento anterior, com Anna Faris.