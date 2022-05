O tenista espanhol Rafael Nadal conquistou um lugar na segunda ronda do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano.

Nadal, quinto classificado do ranking mundial da ATP, bateu o australiano Jordan Thompson (82.º colocado no mesmo ranking) por 3-0, com os parciais 6-2, 6-2 e 6-2, em duas horas e dois minutos.

Este foi o 106.º triunfo em 109 encontros no torneio de terra batida para Nadal, que foi campeão em Paris 13 vezes.