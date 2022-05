'Rei dos catalisadores' detido após perseguição em contramão na VCI no Porto

Fugiu a alta velocidade, com a namorada no carro, e entrou em sentido contrário numa das principais artérias da Invicta.





O homem apelidado de 'rei dos catalisadores' foi detido pela PSP, esta quarta-feira, depois de uma perseguição em contramão na VCI, no Porto.

As autoridades detetaram o homem, de 36 anos, a roubar um catalisador e quando este percebeu que a polícia estava no seu encalço tentou fugir a alta velocidade, tendo mesmo entrado em sentido contrário na VCI, uma das principais artérias da Invicta, no sentido Gaia – Porto.

Acabou por chocar contra um carro, e, acompanhado pela namorada, que também estava na viatura, tentou fugir a pé, mas a PSP deteve ambos, segundo o Jornal de Notícias.