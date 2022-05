Brooklyn Beckam tatua os votos de casamento

Brooklyn Beckam, o filho mais velho de David e Victoria Beckham, casou no passado mês de abril e fez uma tatuagem de homenagem à sua mais que tudo.

Contudo, não foi uma tatuagem qualquer... Brooklyn, de 23 anos, tatuou os seus votos de casamento e, esta terça-feira, mostrou as palavras carinhosas na sua página de Instagram.

"Fiquei sem fôlego quando te vi a caminhar até ao altar, estás tão linda esta noite e sempre", lê-se na tatuagem que exibiu na rede social.

"As palavras não conseguem descrever o meu amor por ti, apenas a olhar para ti, vejo o meu futuro e parece um sonho. És o meu mundo e continuo a apaixonar-se mais por ti a cada dia", disse ainda, acrescentando que o amor que vive é "a melhor coisa que já lhe aconteceu" e que Nicola é a pessoa "que o fez tornar-se o homem que é hoje".

"Estou ansioso por este dia há tanto tempo, porque hoje é o dia em que me vou casar contigo, meu eterno bebé, meu amor e minha melhor amiga, Nicola - hoje és a minha parceira, a minha outra metade. E a minha família, por isso sou o homem mais sortudo do mundo por poder passar o resto da minha vida contigo. Prometo ser o melhor parceiro, marido e homem e prometo cuidar de ti, fazer-te rir, fazer com que te sintas segura e, mais importante, amada", escreveu ainda.

“Mal posso esperar para vivermos os nossos sonhos juntos, termos muitos bebés e ser teu para sempre, porque és minha para sempre", lê-se.