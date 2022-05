Marido de professora assassinada no massacre no Texas morre de ataque cardíaco

O marido de uma das duas professoras primárias assassinadas no tiroteio na escola do Texas, morreu, esta quinta-feira, de ataque cardíaco, confirmou a família ao New York Times

Joe Garcia desmaiou, após ter sofrido um ataque cardíaco, e morreu quando estava a preparar-se para o funeral da mulher, uma das duas professoras mortas, juntamente com 19 crianças, por Salvador Ramos, um jovem de 18 anos, no tiroteio na Escola Primária Robb em Uvalde.

Namoravam desde o liceu e estavam casados há 24 anos, deixam quatro filhos com 23, 19, 15 e 13 anos.