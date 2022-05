Ed Sheeran vai cantar o tema "Perfect" no Jubileu de Platina da Rainha Isabel II

No âmbito das celebrações do Jubileu de Platina - 70 anos de reinado - da Rainha Isabel II, o músico britânico Ed Sheeran vai cantar o tema "Perfect", como homenagem à monarca e ao seu falecido marido, príncipe Filipe, duque de Edimbugo.

Após a procissão que, no próximo domingo, vai percorrer as ruas de Londres, e antes de soar o hino nacional, Ed Sheeran vai cantar aquela balada enquanto são projetadas imagens em ecrãs gigantes do casal.

A Rainha Isabel II, de 96 anos, e o príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em abril do ano passado, estiveram casados durante 73 anos e a celebração vai ainda contar com outras homenagens ao duque de Edimburgo, como uma atuação inspirada em Bollywood sobre a monarca e o marido no dia do seu casamento, em 1947.

O espetáculo vai incluir um bolo de casamento de seis metros e a participação de 250 bailarinos de Bollywood.

Em 2012, quando foi celebrado o Jubileu de Diamante da monarca, esta esteve acompanhada do marido durante os festejos, que incluíram o desfile de uma flotilha de mil barcos no rio Tamisa.

Isabel II tinha apenas 13 anos quando conheceu Filipe, que, na altura, tinha 18, durante uma visita ao Royal Naval College, em Dartmouth, onde o duque estudava.

Desde aí, o casal nunca parou de contactar e Filipe foi convidado para passar o Natal com a família real britânica, no castelo de Windsor, em 1943. Três anos depois, no verão de 1946, comprometeram-se em segredo, durante uma estadia em Balmoral, na Escócia.