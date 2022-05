Número de casos de varíola dos macacos em Portugal sobe para 96

Há neste momento 96 pessoas em Portugal infetadas com varíola dos macacos, adiantou esta segunda-feira em comunicado a Direção-Geral da Saúde (DGS), que informa ainda que os novos casos "foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)". Em relação à última atualização, há mais 22 pessoas infetadas.

A autoridade informa que todas as infeções "são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos" e que os casos identificados "mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".

De acordo com o comunicado, a maior parte das infeções foram notificadas na região de Lisboa e Vale do Tejo mas há também casos no Algarve e no Norte.

"A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional. A DGS continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias", informa ainda a DGS.

Recorde-se que o vírus da monkeypox, que provoca varíola dos macacos, transmite-se através do contacto próximo com uma pessoa infetada ou através do contacto com objetos em o vírus esteja presente. O período de incubação é entre os sete a 14 dias, sendo que os sintomas incluem febre, dores de cabeça, dores nas costas e fadiga, e, numa fase mais avançada, o inchaço dos nódulos linfáticos e para a irritação cutânea.