Efemérides de 1 de Junho (2022)

1865 Foi fundada há 157 anos a Companhia União Fabril (CUF), inicialmente no conglomerado empresarial do conde de Burnay, passaria cerca de 30 anos depois a ser controlada por Alfredo da Silva, sucedendo-lhe o genro Manuel de Mello (avô dos Mellos actuais).

1882 A rede telefónica do Porto, com 19 assinantes, foi inaugurada há 140 anos pela americana Edison Gower Bell Telephone Company.

1890 Suicidou-se há 132 anos Camilo Castelo Branco, com 65, em São Miguel de Seide, a caminho da cegueira.

1950 Assinalado pela 1º vez pela ONU há 72 anos, por proposta da Federação Internacional das Mulheres, embora a sua celebração oficial calhe a 20 de Novembro (em Portugal tem sido comemorado a 1 de Junho).

1961 Eusébio (1942-2014) estreou-se oficialmente pelo Benfica há 61 anos, com um golo e um penálti falhado, em Setúbal, para a Taça de Portugal.

1963 O ministro britânico da Defesa John Profumo (cujo nome e caso deu lugar a filmes e canções) renunciou há 59 anos ao cargo, descoberta a ligação a uma showgirl de nome Christine Keeler, quem aparentemente tinha tido encontros íntimos com um conhecido espião soviético – sendo que Profumo mentiria sobre o facto na Câmara dos Comuns (pertencia ele ao Governo conservador de Harold Macmillan).

1980 Foi Lançado por Ted Turner (ex-marido de Jane Fonda) há 42 anos o canal de televisão por cabo CNN (seria o 1º canal do mundo a transmitir notícias durante 24h) e assumidamente independente, com sede em Atlanta e estúdios em Nova Iorque, Washington e Los Angeles, estando actualmente ligado à Time-Warner.

1998 O Banco Central Europeu (BCE) foi fundado há 24 anos pelos onze países que tinham então aderido ao euro (incluindo Portugal) , com sede em Frankfurt.

2021 A administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, suspendeu há 1 ano os arrendamentos de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, no Alasca, revertendo uma decisão do seu antecessor, Donald Trump.