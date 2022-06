Octavia Spencer está de luto: "Foi o segundo pior dia da minha vida"

São momentos difícieis. O sobrinho de Octavia Spencer morreu e a atriz está de luto.

"Dor do luto. Não diriam por esta fotografia que hoje foi o segundo pior dia da minha vida", disse a atriz, através do Instagram.

"A minha família perdeu o primeiro da geração seguinte à nossa, estamos devastados. A dor do luto é a emoção mais assustadora, porque não me consigo livrar dele com um sorriso. Tenho de o sentir", escreveu ainda na mesma publicação.

A atriz não deu quaisquer pormenores sobre o seu falecido sobrinho, possívelmente para defender a privacidade da família neste momento difícil.