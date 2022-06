Homem luta com canguru no seu quintal | Vídeo

Um homem, Austrália, lutou com um canguru no seu quintal, em Victoria e o momento foi filmado pelas câmaras de segurança dos vizinhos e colocado na Internet.

Segundo o próprio contou ao canal de televisão australiano 9News, Cliff Des ouviu os seus cães ladrar e saiu de casa para ver o que se estava a passar.

Quando chegou ao exterior viu algo de que não estava à espera:

"Vi que era um canguru de 1,80 que estava a tentar mover os meus cães", disse, explicando que tentou expulsá-lo a cerca de nove metros de distâncias mas que "ele não queria ir embora".

Dada a resistência do canguru, Cliff começou a correr, mas acabou por tropeçar, dado assim oportunidade ao animal de o "confrontar", ficando o homem com alguns hematomas e cicatrizes no corpo.

"Ele tentou arranhar-me na cara. Baixei a cabeça e ele arranhou-me aí e mordeu o meu dedo. Aí, também ferrou uma das suas garras na minha perna, rasgando as minhas calças". disse.

Apesar do sucedido, Cliff diz não guardar rancor do animal: "Construímos nossas estradas sobre as deles. São animais lindos. A lição que tiro é a de não chegar perto deles. Podem explodir não sabemos como".

Veja aqui o momento do confronto:

ROO RUMBLE: A man has found himself squaring off with a kangaroo in New South Wales' Northern Rivers region.🦘



The man was able to pin down the large marsupial, but not without copping a few blows. #9News pic.twitter.com/csfS83jN27