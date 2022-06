Sócrates pode ficar para sempre no Brasil

De recurso em recurso, José Sócrates vai adiando as decisões relativamente ao seu envolvimento na Operação Marquês. No Brasil, surgem duas hipóteses de o antigo PM evitar um eventual processo de extradição.





A novela do envolvimento de José Sócrates, antigo primeiro-ministro do país, na Operação Marquês parece não ter fim. O antigo secretário-geral do PS, que liderou o Governo entre 2005 e 2011, levantou poeira nos últimos tempos, ao revelar-se que teria realizado várias viagens ao Brasil, numa altura em que se encontra com Termo de Identidade e Residência.

O procurador Vítor Pinto acabou por solicitar ao Juízo Central Criminal de Lisboa que notificasse o ex-primeiro-ministro, com o intuito de que o mesmo explique as suas ausências no Brasil, superiores a cinco dias. Tais ausências constituem, defende Vítor Pinto, uma «violação de obrigação decorrente do termo de identidade e residência [a medida de coação mínima] a que se encontra sujeito», conforme se lê no requerimento.

O antigo primeiro-ministro, no entanto, tem uma opinião diferente. A defesa do antigo governante entregou, na segunda-feira, o requerimento sobre as viagens que tem realizado ao Brasil, ao Tribunal Criminal de Lisboa, onde argumenta que Sócrates «não tinha nem tem obrigação alguma de comunicar e, muito menos, de prestar a Tribunal ou a processo algum qualquer tipo de informação relativamente a tais deslocações». No mesmo documento, o antigo PM confirmou as tais viagens ao Brasil, para «cumprimento de obrigações académicas no Doutoramento que frequenta na Universidade Pontifícia de São Paulo».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas