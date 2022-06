Elton John diz estar no "auge" da sua saúde depois de ter sido visto numa cadeira de rodas

O músico de 75 anos foi fotografado numa cadeira de rodas com ar mais abatido depois do seu concerto na Alemanha.





Elton John esclareceu os rumores sobre o seu possível estado de saúde “frágil”, depois de ser fotografado numa cadeira de rodas com ar mais abatido a seguir ao seu concerto na Alemanha.

"Quero agradecer a todos os meus fãs por me terem feito perguntas sobre a minha saúde, depois de os tablóides terem publicado uma história parva sobre o meu 'aspeto frágil' numa cadeira de rodas", disse o músico de 75 anos através da rede social Instagram.

"A verdadeira história é que estou no auge da minha saúde, a adorar os meus espetáculos, a tocar e cantar no meu melhor. Dou 100% todas as noites e nunca quero desapontar, especialmente depois de todos terem esperado tanto tempo para voltar a ver espetáculos. A vossa resposta em cada concerto tem sido fenomenal e eu estou a adorar cada minuto", sublinhou, ao deixar ainda uma explicação aos fãs.

“Depois de mais um espetáculo estimulante de 2,5 horas, chegámos ao aeroporto de Leipzig pouco antes do recolher obrigatório, mas encontramos já uma parte dele fechado. Fizemos uma caminhada extremamente longa para chegar ao avião, pelo que a minha equipa gentilmente me sentou numa cadeira de rodas para que eu pudesse descansar a anca depois de fazer o espetáculo”, contou Elton John com pormenores.

Devido à sua digressão mundial, o ícone da música gravou o concerto que foi transmitido no sábado na comemoração do jubileu de platina da rainha Isabel II de Inglaterra.