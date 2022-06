Efemérides de 6 de Junho

1789 Decretada há 233 anos a deserção de Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805), tenente de infantaria da 5ª Companhia da guarnição da praça de Damão e grande poeta nacional.

1801 Tratado ou Paz de Badajoz, assinado há 221 anos entre Portugal (sob coacção das tropas francesas estacionadas em Ciudad Rodrigo) por um lado, e a coligação hispano-francesa por outro, pôs termo á chamada Guerra das Laranjas (em que Portugal perdeu de facto Olivença para Espanha), em termos demasiado rigorosos que proibiam a abertura dos portos nacionais à Armada britânica (de resto, era realmente a Inglaterra que estava em guerra com França).

1854 Fundou-se há 168 anos o Partido Republicano dos EUA, que se declarou contrário à escravatura, surgindo assim como o mais progressista da época.

1919 O Manifesto Fascista de Mussolini (1883-1945), que viria a ser morto no final da II Guerra, foi publicado há 103 anos pelo jornal Il Popolo d’Italia.

1930 Dez comerciantes de Springfield (EUA) ofereceram pela primeira vez, há 92 anos, alimentos congelados.

1944 Foi há 78 anos o Dia D, desembarque dos Aliados na Europa (costa da Normandia, França), dando uma reviravolta decisiva na II Guerra à custa de muitas vidas.

1954 Estreou-se há 68 anos a Eurovisão, ainda com carácter experimental.

1967 Começou há 55 anos a Guerra dos 6 Dias, no Médio Oriente, com a destruição de toda a aviação árabe ainda no chão pela Força Aérea de Israel, que com a vitória militar passou a ocupar os Montes Goulão e a fazer colonatos judeus em terras árabes, tornando mais difícil a paz.

2017 Três médicos foram constituídos há 5 anos arguidos, por fraudes no Serviço Nacional de Saúde, no processo “O negativo”, também conhecido por “Máfia do Sangue”.

2021 Quatro membros de uma família de Londres, Ontário, mortos há 1 ano, quando foram atingidos por um camião num ataque antimuçulmano.