Mariah Carey acusada de plágio no êxito ‘All I want for Christmas is you’

Esta é uma das canções mais conhecidas da cantora Mariah Carey. E, mesmo quem não sabe o seu nome, já ouviu a música ‘All I Want for Christmas’ pelo menos uma vez na vida, já que esta é uma das mais tocadas todos os anos, em várias partes do mundo, na altura natalícia. Mas agora, ao invés de ser o centro de festividades, esta é motivo de disputa judicial.

Stone, que atua com o nome Vince Vance e faz parte da banda Vince Vance and the Valiants, está a pedir 20 milhões de dólares, o equivalente a 18 milhões de euros, alegando que a artista infringiu a lei dos direitos de autor ao explorar “a popularidade” e “estilo” da sua música, lançada em 1989.

Segundo a BBC, o cantor e compositor considera que deveria ter sido pedida autorização para usar o mesmo título, algo que não aconteceu, acrescentando que a situação causou confusão” e que “o prejudicou”.